Мужчина убил жену около торгового центра в Москве

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10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север-Юг», а «на других направлениях». То есть, с Россией. Подробности...

Почему русские проиграли Крымскую войну

Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Мужчина убил жену около торгового центра в Москве

    10 сентября 2020, 12:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Москве возле торгового центра на Каширском шоссе убили женщину, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Московский комсомолец», инцидент произошел в четверг около 5.30 утра. Свидетели заметили, как мужчина избивает женщину, и вызвали полицию.

    К приезду полицейских женщина умерла – ей нанесли семь ножевых ранений. Мужчину задержали. Он признался, что зарезал свою 29-летнюю супругу из-за ревности.

    Возбуждено уголовное дело.

    Напомним, в пятницу сообщалось, что в городе Заинск мужчина в магазине напал на свою бывшую жену с ножом и нанес ей множественные ранения, подозреваемого разыскивают, женщина находится в реанимации.


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