Московская биржа открылась ростом 10 сентября 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,6% – до уровня 2894 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся также на 0,6% – до 1209 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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