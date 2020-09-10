В России оценили слова Парубия о разгроме «жадных московитов»

«Не знаю, чему радуется Парубий. Под Оршей польско-литовские войска действительно добились преимущества, но украинцы там не воевали. А закончилось все победой русского оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Так он прокомментировал слова депутата Верховной рады Андрея Парубия о том, что в битве под Оршей в 1514 году «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» русскую армию.

«На Украине давно насаждается мифология, связанная с участием украинских полков в различных битвах против «московитов», – сказал историк и политолог Владимир Корнилов. – Например, на национальном уровне отмечается битва под Конотопом 1659 года, битва под Оршей, Грюнвальдская битва. Политики пытаются найти какие-то украинские следы, чтобы доказать, что украинцы всегда воевали против «коварной Москвы».

«Но все эти битвы были достаточно проходными. И самое главное – в них Украина и украинцы не участвовали. Это были битвы польско-литовской армии, как в случае с Оршей. Там можно найти кого-то из людей, живших на территории современной Украины, но не более того», – отметил Корнилов.

«Что касается самой битвы под Оршей – польско-литовские войска короля Сигизмунда действительно добились некоторого преимущества над русскими, которые после сражения отступили к Смоленску. Интервентам удалось захватить и разграбить несколько городов», – пояснил историк.

«Я, правда, не знаю, чему тут радуется Парубий. Все подобные «завоевания» приводили к тому, что интервенты резали православных и окатоличивали храмы. Если Парубий сомневается – советую ему почитать Тараса Шевченко, если он знает такого поэта. У него подробно описано, как малороссы и запорожские казаки относились к полякам, чью победу сейчас пытается воспевать Парубий», – добавил собеседник.

«Кроме того, успехи под Оршей и Конотопом, как и все походы поляков на Москву, очень быстро сменились победой русского оружия. Буквально через несколько месяцев русские полки вернули себе потерянные территории. Поэтому никакого значения для дальнейшего развития событий сражение не имело», – констатировал эксперт.

Корнилов также отметил, что говоря о «жадных московитах», Парубий пытается доказать обществу, что слова «Россия» и «русский» были украдены у бедных украинцев. Отсюда, к слову, берут свое начало попытки зарегистрировать в Верховной раде законопроект о переименовании Украины в «Украину-Русь», а Россию – в «Московию».

«Некоторые украинские историки также считают, что Юрий Долгорукий получил свое прозвище за жадность. Мол, у него «долгие руки» и он все заграбастал, включая Киев. А то, что Долгорукий был сыном Владимира Мономаха, которого те же «историки» называют украинцем, все забывают. Воспитанием на подобных «фактах» и объясняется логика Парубия», – заключил Корнилов.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, в битве под Оршей 8 сентября 1514 года «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства.

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом – вечно жадными московитами», – заявил Парубий в Facebook. Также он назвал победу в сражении «общей и великой» и добавил, что она «запечатлена в истории».

Битва, о которой вспомнил Парубий, произошла в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско, действительно, потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако победителям не досталась главная цель – Смоленск. Войну же в 1522 году выиграло Русского государство, в состав которого вошли смоленские земли.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины, а Киев спас Европу от «вторжения Османской империи».

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