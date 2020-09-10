Экономисты предупредили о наступлении «эпохи беспорядка»

На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит «век беспорядка», следует из исследования Deutsche Bank.

По прогнозу автора доклада Джима Рейда и его коллег, характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США, передает РБК.

Противостояние стран будет протекать в экономической сфере, напоминая взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР времен холодной войны.

Также исследователи ожидают продолжения роста глобального долга, политики «вертолетных денег» от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с точки зрения их электорального веса.

Кроме того, «век беспорядка» будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.

Предположительно, «беспорядок» будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше.

Авторы исследования призывают не воспринимать «эпоху беспорядка» как причину для отказа от инвестиций, так как она «принесет масштабные интервенции и ликвидность». Специалисты предупреждают, что новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.

Ранее Институт показателей и оценки здоровья (IHME) медицинского факультета Вашингтонского университета предсказал человечеству сокращение популяции к концу века, основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал крупный экологический кризис в ближайшие десятилетия, а экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал Третью мировую войну.