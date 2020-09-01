Москва отреагировала на угрозы санкций США из-за Белоруссии

Соединенным Штатам следует вместо предупреждений по Белоруссии дать этой стране возможность самой выйти из ситуации так, как там считают нужным, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Рябков добавил, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии, а способствует решению проблем.

«Мы не вмешивались и не вмешиваемся в дела Белоруссии, мы способствуем решению проблем с уважением к возможности белорусов самим разобраться в своих проблемах. И такого рода сигналы слышать от США, которые сплошь и рядом вмешиваются в дела других государств, причем самым бесцеремонным и грубым образом, нам не впервой, но мы не воспринимаем это как что-то из ряда вон выходящее», – подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что западные страны пытаются использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время власти Белоруссии эту проблему решат.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения глав внешнеполитических ведомств стран ЕС относительно ситуации в Белоруссии идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».