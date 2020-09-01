Лукашенко о приходе к власти оппозиции: Ситуация на Украине покажется цветочками

В случае прихода к власти в Белоруссии оппозиционных сил «начнется резня», и ситуация на Украине покажется «цветочками», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, он опасается прихода к власти альтернативных сил, поскольку они порежут «на куски страну, которую я лепил на обломках империи», и честных, порядочных людей, передает БелТА.

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», – сказал глава государства.

Также он добавил, что чиновники, которые вошли в Координационный совет белорусской оппозиции, ответят по закону.

«По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся», – отметил Лукашенко.

Также президент считает, что на ситуации в стране «хайпанули» и некоторые журналисты. По его мнению, они заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места.

«И не надо придумывать, что пошла какая-то волна – кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу», – добавил глава государства.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Россия не противостоят друг другу в Белоруссии. По его словам, «никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину».

Ранее главы МИД ЕС заявляли, что договорились о разработке нового списка белорусских официальных лиц, ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования» на президентских выборах 9 августа. Они считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Запад не решается на введение серьезных санкций против Белоруссии.

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