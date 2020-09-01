ЕК потребовала от Венгрии отменить решение о закрытии границ

Венгрия должна отменить решение о закрытии границ в связи с коронавирусом, поскольку это нарушает целостность Шенгенской зоны, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

«Сегодня (еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права – прим. ВЗГЛЯД) Дидье Рейндерс и я направляем письмо венгерскому правительству, напоминая о важности целостности Шенгенской зоны и применения пограничных мер недискриминационным образом ко всем гражданам и резидентам ЕС», – цитирует ТАСС еврокомиссара.

По ее словам, любые меры, которые не соответствуют этим принципам законодательства ЕС, должны быть немедленно отменены.

Венгрия приняла решение с 1 сентября на месяц закрыть границы для иностранцев в связи со второй волной эпидемии коронавируса.