МИД назвал нелигитимными санкции США против «Северного потока – 2»

Односторонние санкции США по «Северному потоку – 2» нелегитимны, это методы нечистоплотной конкуренции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как подчеркнул министр в ходе выступления перед студентами МГИМО, любые односторонние санкции нелегитимны, легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности ООН.

«Все остальное – попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

«В случае с «Северным потоком 2» совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что «Северный поток – 2» необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент», – заявил Лавров.

По его словам, «подобные заявления, конечно, аррогантны, они показывают полное неуважение США к своим союзникам».

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

При этом в Германии заявили, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Немецкие СМИ тем временем отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.

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