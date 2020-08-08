Киев решил приостановить работу КПП на границе с Крымом

Правительство Украины решило приостановить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом с 9 по 30 августа из-за роста числа выявленных случаев коронавируса, сообщил министр кабинета министров страны Олег Немчинов.

Немчинов сообщил, что «правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда (в Крым и Севастополь) и выезда». Работа КПП будет остановлена в 08.00 9 августа и возобновится в 08.00 30 августа, передает РИА «Новости».

Пересечь границу смогут некоторые категории граждан: жители Крыма смогут вернуться домой с подконтрольной Киеву территории; из Крыма смогут выехать те, кто зарегистрирован за его пределами, однако в случае если они дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома».

Также границу смогут пересечь лица с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма.

Отмечается, что выезд с территории Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться по согласованию с украинским министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По состоянию на 8 августа, по данным минздрава, на Украине выявлены 79 тыс. 750 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 тыс. 879 человек.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.