Джигурда назвал Крым «юридически украинским» Следователи начали проверку после гибели вице-президента гильдии продюсеров России 8 августа 2020, 10:49 Текст: Наталья Ануфриева

По факту гибели вице-президента гильдии продюсеров России Виктора Глухова в Крыму проводится проверка, сообщила пресс-служба крымского управления Следственного комитета (СК). В ведомстве сообщили, что «проводится доследственная проверка», передает РИА «Новости». Ранее источник в правительстве Крыма сообщил, что Глухов упал со скалы и погиб в поселке Новый Свет.

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