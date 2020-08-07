Фура столкнулась с автобусом под Курганом Источник: Вице-президент гильдии продюсеров России Глухов погиб в поселке Новый свет 7 августа 2020, 22:10 Текст: Антон Антонов

В поселке Новый Свет упал со скалы и погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов, сообщил источник в правительстве Крыма. Глухов погиб, «проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», говорится в сообщении ТАСС. По данным агентства, трагедия произошла «в момент фотографирования» — Глухов «не удержался на краю скалы и упал». В результате вице-президент гильдии продюсеров «получил травмы, не совместимые с жизнью».

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