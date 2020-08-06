Россия нарастила золотовалютные резервы

Международные резервы России к 31 июля увеличились на 1,6% по сравнению с показателем на 25 июля, об этом говорится в материалах Центрального банка России.

На 31 июля резервы выросли на 9,1 млрд долларов, они составили 591,8 млрд, передает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

По данным регулятора, рост случился из-за «положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

4 августа цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 2 тыс. 13,7 доллара за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

При этом за январь-май объем производства золота в России вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,31 тонны.