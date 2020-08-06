Украина не получала ответа от Белоруссии о выдаче задержанных россиян

Киев официально не получал согласия Белоруссии на передачу задержанных под Минском россиян, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, разговор между президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским относительно экстрадиции задержанных под Минском россиян «был очень конструктивный», передает РИА «Новости».

«С обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Но о том, что Белоруссия уже официально согласилась передать этих лиц Украине, мы официальной коммуникации не получали. Сейчас она существует исключительно из источника в СМИ», – сказал Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона поименно знает этих людей, и правоохранительные органы ведут диалог с белорусскими коллегами.

В среду президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обсудили вопрос экстрадиции задержанных под Минском участников событий в Донбассе.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.