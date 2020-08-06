Аэромобильный госпиталь МЧС России прибыл в Бейрут

В столицу Ливана прибыл аэромобильный госпиталь МЧС России, при необходимости группировка МЧС в Бейруте будет наращиваться, сообщил руководитель оперативной группы ведомства Сергей Воронцов.

«Сейчас прибыл аэромобильный госпиталь, который мы разворачиваем. У нас еще пять госпиталей есть, и если будет необходимость, будет наращиваться группировка МЧС», – приводит слова Воронцова ТАСС.

Руководитель оперативной группы МЧС России сообщил, что утром в четверг на заседании штаба будут определены направления работы российских специалистов. В первую очередь спасатели начнут разбирать завалы и искать пострадавших с помощью собак.

«Сюда прибыла группировка, которая участвовала при ликвидации последствий многих землетрясений, у наших спасателей большой опыт по проведению поисков и разборке завалов. Работы будет много, работа будет сложной», – добавил Воронцов.

В пресс-службе МЧС России добавили, что «в 22.05 [среды] в Бейруте совершил посадку самолет Ил-76», который доставил специалистов Роспотребнадзора, необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции.

Накануне вечером в Бейруте приземлился первый российский самолет МЧС. SSJ-100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Всего авиация МЧС запланировала совершить в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По последним данным, в результате взрыва в столице Ливана погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов, десятки людей числятся пропавшими без вести.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.