Глава Калмыкии заболел коронавирусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что заразился коронавирусом.

Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение из больничной палаты.

«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат. Переношу легко, благо иммунитет позволяет», – сказал он.

Глава республики добавил, что продолжает работать дистанционно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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