Запашный назвал раздолбайством трагедию с убитым медведями ребенком в Сочи

У мальчика, которого в вольере в Сочи растерзали медведи, практически не было шансов остаться живым, потому что хищники, как правило, доводят свою атаку до конца, пока жертва не перестанет дышать, заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный.

В сочинском поселке Дагомыс на земельном участке, арендованным одной из коммерческих организаций, находился вольер с двумя дикими медведями. 11-летний мальчик подошел к нему через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, и на него напали животные. Ребенок скончался еще до приезда скорой помощи.

«В России, к сожалению, пока не существует никаких регламентов по содержанию опасных диких животных. В профессиональном мире есть прописанные правила техники безопасности, где оговорены нормы поведения при репетиции с животными и условия их содержания. Что касается бытовых отношений, то это не регламентируется пока никак. Все держится на уровне здравого смысла», – говорит Запашный.

Он рассказывает, что до начала текущего года приобрести даже дикого хищника мог абсолютно любой. Но летом 2019-го российское правительство утвердило список животных, которых запрещено содержать в неволе (если только это не зоопарк, цирк, дельфинарий, океанариум и другая подобная организация). В перечень вошли многие млекопитающие, включая медведей. При этом есть уточнение, что если животное было приобретено до 1 января 2020 года, то оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти.

«Нападение животного всегда неоднозначно и неординарно, то есть оно уникально с точки зрения событий. Иногда бывает такое, что зверь встречается с человеком и не нападает. Для хищника абсолютно естественно нападать таким образом, чтобы довести свою атаку до конца (до смерти жертвы), но с точки зрения вероятности шанс выжить есть», – объясняет Запашный.

В истории известны случаи, продолжает эксперт, когда дикие животные не убивали ребенка, а начинали его охранять. К тому же у млекопитающих, которых достаточно долгое время содержат в неволе, притупляются охотничьи инстинкты, так как их кормят отрезанным куском мяса, которое не нужно ловить и убивать. При этом ребенок является легкой добычей, поэтому зачастую даже у одомашненных животных просто срабатывает рефлекс.

«Поэтому у мальчика, конечно, шансы на выживание были очень малы. Но тут уже скорее вопросы ко взрослым: владельцам животных, которые, возможно, недостаточно соблюли все нормы безопасности, правил здравомыслия и адекватности, и родителям ребенка, которые допустили такой недосмотр, потому что даже с собаками нужно вести себя осторожно, что уж говорить о медведях. Так что здесь уже речь идет о халатности, раздолбайстве, некомпетентности и человеческом факторе», – считает Запашный.

Дрессировщик также отметил, что, к сожалению, подобные резонансные случаи в первую очередь выходят боком невиновным. Сначала достается самим животным, затем и всей индустрии, которая с ними работает. «Начинаются нападки «зоошизиков», которые потом склоняют все к всевозможным запретам, призывают казнить виновных и кричат: «Мы же говорили», – подытожил Запашный.

В июле в Приморье на 31-летнего местного жителя напал гималайский медведь. Потерпевшему диагностировали закрытый перелом предплечья и повреждение глаза.