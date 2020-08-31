В Хабаровске началась подготовка к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону в Хабаровском крае перешла в активную стадию: идет замена устаревших котельных в отдаленных населенных пунктах региона.

Зимний период 2020\2021 годов «обойдется» консолидированному бюджету в 35,6 млрд рублей. Деньги правительство региона выделило на приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и иные неотложные расходы, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе региона.

Вопрос подготовки края к беспроблемному прохождению отопительного сезона стал главным на заседании президиума под руководством врио главы региона Михаила Дегтярева. Участники совещания рассказали главе региона о том, как идет подготовка к зимнему периоду.

В числе первоочередных задач – приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и закупку энергоресурсов

«К 15 августа топливо для ТЭЦ накоплено в объеме 860 тыс. тонн, или на 73% от плана. Энергосистема края подготовлена в среднем на 60%. Объекты ЖКХ обслужены на 71,3%, в частности отремонтированы 263 котельных из 442. Жилфонд подготовлен на 76,1%. Объекты минобороны приведены в порядок на 80,8%. Продолжается ремонт и опрессовка сетей водо-, теплоснабжения и канализации», – доложил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

В 2020 году на приведение в порядок системы ЖКХ Хабаровского края из консолидированного бюджета края выделено 35,6 млрд рублей, из которых большая часть, 30 млрд, – это расходы на обслуживание объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ. Оставшаяся часть, 5 млрд, – на приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и закупку энергоресурсов.

Кроме того, в Хабаровске крае идет активная замена устаревших котельных на новые. Недавно, после поручения Михаила Дегтярева, власти начали установку автоматической модульной котельной в поселке Тырма, население которого составляет порядка 1,7 тыс. человек.

«В поселок Тырма Верхнебуреинского района прибыла модульная котельная. Районные власти взяли на себя ответственность. Вопреки многим «советникам» сверху я поддержал проект. Полностью автоматическая, на угле. Посмотрим ее в деле», – отметил в своем Instagram Дегтярев.

Также в Хабаровском крае идет проверка готовности котельных (263 из 442 готовы), ремонт дизель-генераторов, трансформаторных подстанций, теплотрасс, ЛЭП, водопроводных и канализационных сетей.

Главе региона предстоит не только подготовить край к беспроблемному прохождению отопительного периода, но и устранить последствия наводнения 2019 года. Этот вопрос тем более актуален, что по прогнозам гидрологов, край ждет новый паводок. И в ближайшее время власти края по прямому поручению Дегтярева усиливают контроль над выдачей компенсаций жителям после наводнения 2019 года. По данным правительства, пока деньги на ремонт или покупку жилья получили 546 семей. На данный момент право на выплаты подтверждено у 168 семей. Документы принимаются до 1 октября.