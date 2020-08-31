Израильская делегация прилетела в ОАЭ

Делегация из Израиля, возглавляемая советником по национальной безопасности и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, приземлилась в аэропорту Абу-Даби, сообщила пресс-служба главы правительства Израиля.

«Несколько минут назад израильская делегация во главе с советником по национальной безопасности и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом приземлилась в столице ОАЭ Абу-Даби», – передает сообщение РИА «Новости».

Полет занял чуть более трех часов и проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Первый исторический рейс авиакомпании «Эль Аль» LY971 между Израилем и ОАЭ с членами израильской и американской правительственных делегаций вылетел в понедельник утром из аэропорта имени Бен Гуриона. Американскую делегацию возглавляет советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен и старший советник президента США Джаред Кушнер.

Визит продлится два дня, в ходе него предполагается ряд встреч по рабочим вопросам в преддверии подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и сотрудничестве в различных сферах.

Также в Абу-Даби состоится также трехсторонняя встреча глав делегаций с другими высокопоставленными официальными лицами ОАЭ.

Глава израильской делегации Бен-Шаббат отметил, что Израиль рассчитывает на сотрудничество и новое начало в отношениях ОАЭ.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с ОАЭ, хотим начать новый путь мира с ОАЭ», – отметил Бен-Шаббат.

Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. По словам Бен-Шаббата, также ожидается заключение других двусторонних соглашений. Он также призвал Абу-Даби к совместному противостоянию действиям Ирана.

Напомним, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля.