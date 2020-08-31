Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,31%, до 74,24 руб., курс евро – на 0,42%, до 88,4225 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.07 курс доллара находился на уровне 73,99 руб. (-0,03%), евро рос до 88,1 руб. (+0,05%).

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