«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

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30 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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США готовят «морское удушение России»

Морские порты России – ключевой элемент внешней торговли нашей страны Владимир Смирнов/ТАСС
Как победить Россию в войне, не провоцируя нашу страну на ответное применение ядерного оружия? Поиском ответа на этот вопрос заняты крупнейшие военно-научные структуры Соединенных Штатов. В последнее время там родилась идея, реализация которой способна поставить под угрозу ключевые торговые потоки России. Что мы можем этому противопоставить? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
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Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

    30 августа 2020, 21:07

    Текст: Александра Юдина

    ПАО «Аэрофлот» возобновило продажу субсидированных билетов на Сахалин до конца сентября включительно. При этом цена за перелет в одну сторону составляет 7,3 тыс. руб.

    «Субсидированный тариф по маршруту «Южно-Сахалинск – Москва» (и в обратном направлении) действует на прямые рейсы, выполняемые ПАО «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 30 сентября 2020 года включительно», – говорится на сайте компании.

    Отмечается, что цена за перелет в одну сторону составляет 7,3 тыс. руб.

    Ранее сообщалось, что глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сравнил нынешние цены на авиабилеты с советскими расценками. По его словам, в Советском Союзе не было дешевых билетов не только на зарубежные, но и на внутренние рейсы. Так, в 1974 году средняя зарплата составляла 143 рубля, а в 2019-м – 47 тыс.  867 рублей. При этом билет на самолет в Нью-Йорк в 1974-м обошелся бы в 295,5 рубля, а в 2019-м – в 20 тыс. 485 рублей.


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