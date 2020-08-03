Захватчик банка в Киеве объявил себя «святым духом»

Мужчина, захвативший отделение банка в Киеве, утверждал, что он – «святой дух», сообщил руководитель полиции диалога столицы Украины Виктория Азарова.

«Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух», – передает ее слова РИА «Новости».

Азарова добавила, что в операции по захвату злоумышленника принимали участие журналисты двух телеканалов по добровольному согласию.

Мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Он является гражданином Узбекистана.

Он заявил, что украинцы выбрали президентом страны «шута» и улучшений в государстве нет. Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.