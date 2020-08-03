Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 3 августа 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,2% – до уровня 2917 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,3% – до 1238 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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