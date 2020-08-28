В Белоруссии провели несколько акций в поддержку Лукашенко

Заплыв на байдарках и каноэ, марш всадников, автопробег и прыжок парашютиста с белорусским государственным флагом в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко устроили в пятницу в Минске.

В небе над Минском очевидцы заметили вертолет, который несет государственный флаг Белоруссии, сообщает БелТА. В районе многофункционального комплекса «Минск-арена» приземлился парашютист с государственным флагом.

В это же время в Минске проходили акции оппозиции: несколько десятков женщин построились в «цепь солидарности» на площади Независимости, некоторые из них взяли с собой цветы. Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из женщин расположилась на ступенях лестницы, которая ведет к находящемуся на площади Красному костелу, и начала вязать красно-белый флаг. Сообщалось, что позже начались задержания.