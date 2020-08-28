Эксперт: Воюющий с «глубинным государством» Трамп сам является его частью

У Трампа – большой конфликт с «глубинным государством», точнее с той его частью, которое поддерживает Байдена. И разгромить «глубинное государство» Трампу вряд ли удастся даже в случае победы на выборах 3 ноября. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя заявление президента США о том, что «политический истеблишмент» пытается вернуть себе власть любыми средствами.

«На самом деле, спонсоры Республиканской партии, которые и выдвинули Трампа в президенты – сами «глубинное государство», тоже истеблишмент, только другое его крыло», – говорит американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Deep State («глубинное государство») – политический термин, означающий сращивание в США правящей внепартийной бюрократии с крупным бизнесом.

За время своего правления Трамп пытался модернизировать бюрократический аппарат Вашингтона – в 2018 году он предложил одни ведомства слить, другие упразднить и так далее. Но эта реформа не прошла через Конгресс. Особых успехов в обуздании бюрократии Трампу добиться не удалось, признал эксперт.

«Но все же Трампу удалось расстаться с предыдущей практикой, когда президент перед принятием решений обязан был выслушивать мнение внешних экспертов – например, кадровых военных, офицеров разведки и других. Все они оказывали заметное влияние на предыдущих президентов США. Трамп, конечно, собирает информацию из внешних источников, советуется с людьми, но окончательные решения принимает сам, следуя своим личным политическим инстинктам», – говорит Дудаков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в рамках съезда Республиканской партии заявил, что «несостоятельный политический класс», политический истеблишмент США старается вернуться к власти любыми необходимыми средствами. «С момента, когда я оставил позади свою прежнюю жизнь, а это была хорошая жизнь, я только и делал, что бился за вас. Я совершил то, чего наш политический истеблишмент никогда не ждал и никогда не сможет простить», – заявил Трамп в обращении к соотечественникам.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден – представитель «несостоятельного политического класса», добавил Трамп. «Байден – не спаситель американской мечты, как он говорит. Его партия сделала многих американцев безработными, а если дать Байдену шанс стать президентом, Байден окончательно разрушит былое величие Америки», – сказал Трамп. По его словам, Байденом из-за кулис управляют «либеральные лицемеры».

«Удастся ли Трампу в случае своей победы в ноябре разгромить противостоящую ему часть «глубинного государства»? , – задает риторический вопрос Дудаков. – Вряд ли. Нужно понимать, если Трамп победит и на выборах 3 ноября, у республиканцев все равно будут минимальные шансы вернуть себе контроль над Конгрессом, большинство в Палате представителей останется за демократами».

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