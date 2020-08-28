ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам

Европейский союз подал апелляцию в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав принятое в пользу России утверждение доклада третейской группы ВТО, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США, апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 г. и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию «в пустоту» в споре по «энергокорректировкам», тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы», – говорится в сообщении на сайте МЭР.

Минэкономразвития подчеркивает, что Брюссель таким образом пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер.

«Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС. Считаем, это решение идет вразрез с заявлениями Евросоюза о необходимости соблюдения норм права ВТО. ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей», – отметили в министерстве.

Напомним, в июле третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии России к Европейскому союзу по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.

Так, третейская группа установила, что применяемая европейской стороной методология систематически приводила к тому, что цена энергии в конечной цене российской продукции «искусственно и ненормально» занижалась, что также противоречит правилам организации, сказал эксперт.