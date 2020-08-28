При столкновении двух микроавтобусов в Якутии пострадали 13 человек

Один человек погиб, еще 13 пострадали, в том числе четыре ребенка, в результате ДТП с участием двух микроавтобусов в Таттинском районе Якутии, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По данным УГИБДД МВД по региону, авария произошла около 11.15 (05.15 мск) на федеральной автодороге «Колыма», передает ТАСС.

По предварительным данным, на 236-м км автотрассы водитель автомашины Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace. В машинах находились 14 человек. В результате ДТП погиб один человек, 13 человек пострадали, в том числе четыре ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, организована проверка по факту ДТП, будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок.