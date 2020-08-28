Подсчитаны возможные потери США в случае непродления СНВ-3

Отказ от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может обойтись Пентагону в 439 млрд долларов, которые пойдут на модернизацию и наращивание ядерных сил страны.

По информации The Washington Times, еще 28 млрд долларов уйдет на техническое обслуживание ядерных сил США, передает ИноТВ.

В свою очередь в исследовании Бюджетного управления конгресса США указано, что конец срока действия договора СНВ-III в феврале следующего года может не повлечь за собой практически никаких дополнительных трат.

«Единовременные расходы Министерства обороны могут варьироваться в значительной степени: они могут оказаться нулевыми (если США решат не вносить никаких изменений в свои текущие планы), но могут составить сумму в примерно от 100 млн до 172 млрд долларов (если США расширят свои ядерные силы до уровня СНВ-II)», – говорится в пресс-релизе Управления по материалам доклада.

Отмечается, что не исключены расходы в размере от 88 млрд до 439 млрд долларов, если США расширят свой арсенал до уровня СНВ-I.

«Если срок действия СНВ-III истечет, то США могут решить не вносить никаких изменений в свои текущие планы относительно ядерных сил. В этом сценарии они не понесут никаких дополнительных расходов», – отмечается в докладе.

При этом, если же США решат увеличить свой ядерный потенциал из-за истечения срока действия договора, то незначительное расширение арсенала обойдется «относительно недорого и может быть осуществлено в короткие сроки». Однако более серьезное наращивание ядерных сил может оказаться дорогостоящими, на это может уйти несколько десятилетий, считают авторы исследования.

Ряда демократов призывают администрацию Трампа немедленно продлить соглашение еще на 5 лет, указав на то, что решение отказаться от договора будет чревато для США различными негативными последствиями.

Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.