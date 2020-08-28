Зеленский получил черный пояс по карате

Президент Украины Владимир Зеленский получил диплом о присуждении ему черного пояса первого дана по карате, сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония состоялась в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Кропивницком (ранее Кировоград). Черный пояс национальному лидеру вручили воспитанники школы. На нем на японском языке вышита фамилия «Зеленский», сообщается на сайте президента.

Также Зеленский встретился с ученицей четвертого класса Арианной Мурженко, которая внесена в Книгу рекордов Украины. Школьница – самая юная украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. Она получила эту награду в прошлом году в возрасте девяти лет.

Зеленский занимается тайским боксом и плаванием. Он тренируется по утрам пять раз в неделю. О занятиях карате ранее ничего не было известно.

Ранее президенты нескольких крупных спортивных федераций Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с тем, что государство прекратило финансировать их деятельность.