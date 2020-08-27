Погребинский назвал «началом войны» расстрел активистов пророссийской партии под Харьковом

Украинские радикалы объявили войну политическим активистам, начали охоту на них, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на информацию о вооруженном нападении под Харьковом на автобус общественной организации «Патриоты – за жизнь».

«Это объявление войны. Радикалы начали охоту на активистов. Начинается серьезная атака, раз она происходит уже с обстрелами. Наша полиция бездействует. Ясно, что министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым не хочет конфликтовать с национал-радикалами. Возможно, силовики даже как-то сотрудничают с ними», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог добавил, что сейчас нужно дождаться, как на произошедшее отреагирует МВД Украины и правоохранительная система в целом.

В четверг вечером депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом радикалы заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты – за жизнь». «Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются», – написал Рабинович в Facebook.



При этом украинская полиция опровергла сообщения о жертвах в результате расстрела автобуса

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» считается пророссийской. Ее лидер Виктор Медведчук выступает за развитие российско-украинских отношений. В его отношении ранее возбуждались уголовные дела, в том числе по обвинениям в госизмене.

В свою очередь депутат от той же партии Илья Кива, который является лидером «Патриотов», утверждает, что в нападении участвовали радикалы из организаций «Азов» и «Национальный корпус». «На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты – За Жизнь». Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками», – пишет Кива.

В официальном заявлении Кива назвал «Азов» и «Национальный корпус» бандформированиями, которые «расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам». «Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнь», – написал политик.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в районе города Люботин. Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы. «На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», – сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.