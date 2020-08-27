Захарова предостерегла Еврокомиссию от сравнений СССР с нацистской Германией

Еврокомиссия вновь делает попытки провести параллели между Советским Союзом и нацистской Германией, что противоречит истории, фактам и решениям Нюрнбергского трибунала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Брюсселе продолжают странную близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории. А Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который мы квалифицируем как ревизионистский - о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между Германией и Советским Союзом погрузил Европу во мрак, как они говорят», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она напомнила о необходимости вновь напомнить «любителям исторических спекуляций», что Европа, «если и начала погружаться во мрак», то не 23 августа 1939 года, в гораздо раньше, когда в западных столицах был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора, а апогеем этой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года.

Напомним, накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.