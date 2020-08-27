Эксперт: У вузов нет никаких объективных причин повышать сейчас плату за обучение Анонсировано большое интервью Путина телеканалу «Россия 24» 27 августа 2020, 11:38

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин даст большое интервью по актуальным темам на телеканале «Россия 24» в четверг, 27 августа. Информация об этом появилась в прямом эфире телеканала. Трансляция запланирована на 14.00 мск. Интервью с президентом проведет журналист Сергей Брилев.

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