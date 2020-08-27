Запуск американского спутника-разведчика с мыса Канаверал отложили

Американская компания United Launch Alliance отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для национального управления военно-космической разведки США.

тарт планировался на 02.12 четверга по времени восточного побережья США (09.12 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

«Руководитель запуска Лу Манджиери объявил, что не станет продолжать сегодня отсчет времени до пуска Delta IV с NROL-44», – передает ТАСС сообщение компании.

Напомним, ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала 30 июля в 14.50 мск с космодрома на мысе Канаверал.

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