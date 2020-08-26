Украинский храм оказался в бедственном положении из-за санкций Киева против России

Российский благотворительный фонд святителя Василия Великого не смог помочь украинскому Свято-Тихвинскому храму: переведенные средства оказались заморожены из-за закона о санкциях против России, сообщила супруга протоиерея Иоанна Тунского Ольга Тунская.

Протоиерей запросил помощи у фонда для храма, который расположен в поселке Кирнасовка, передает «Царьград».

Храм оказался в тяжелом положении из-за карантина: ограничения по коронавирусу были введены 15 марта и действовали вплоть до июня, в результате чего прихожан в церкви не было несколько месяцев, объяснила Тунская.

«Доходов было ноль, и получилось так, что мы перед карантином сделали новую дорогу к храму, планировали за Великий пост, за Пасху, когда людей больше ходит в храм, эти деньги вернуть. Но получилось так, что дохода церковного не было с марта по июнь вообще», – рассказала собеседница издания.

У местных жителей также не оказалось средств, чтобы помочь храму, поскольку они находятся в бедственном положении после карантина.

После этого протоиерей и его супруга решили обратиться о помощи к фонду Василия Великого, узнав, что он помогает церквям, пострадавшим во время пандемии. Фонд отправил средства, но они оказались заморожены.

«Я обратилась в свой банк, и они мне дали стандартный ответ, что в связи с таким-то законом Украины ваши деньги были сняты со счета фонда, но заморожены нашим банком, в связи с таким-то законом, и что они не могут нарушить закон, они приносят свои извинения, но закон Украины они нарушить не могут», – объяснила Тунская.

По ее словам, санкции должны действовать на протяжении полутора лет. Средства можно будет вернуть только после их отмены.