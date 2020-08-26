Генсек НАТО призвал Минск не использовать деятельность альянса в своих целях

Власти Белоруссии пытаются использовать деятельность НАТО как предлог для разгона демонстрантов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом Совета ЕС по обороне в Берлине.

«Мы видим попытки режима [властей Белоруссии] использовать НАТО как оправдание для разгона митингующих, для применения насилия против людей. Это неверно, потому что нет никакого наращивания НАТО в регионе», – передает его слова ТАСС.

Столтенберг отметил, что НАТО внимательно следит ситуацией в Белоруссии. «Народ Белоруссии должен иметь право определять свое будущее. Все союзники по НАТО уважают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, и НАТО остается оборонным союзом, готовым защищать союзников», – отметил генсек альянса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.

По словам Лукашенко, запад оказывает очевидную военную поддержку белорусской оппозиции, об этом свидетельствует передвижение войск НАТО к границам республики.