Адаптированный под самолет двигатель автомобиля Aurus показали на «Армии-2020»

Двигатель для самолетов, разработанный на базе двигателя от автомобиля Aurus, представили на форуме «Армия-2020». Образец демонстрируется на стенде Уральского завода гражданской авиации.

«Двигатель 8-цилиндровый с редуктором, бензиновый, V-образный, водяного охлаждения. Адаптирован под авиационное применение на базе ЕМП (Единая модульная платформа) «Кортеж», – передает ТАСС сообщение на стенде.

Рабочий объем двигателя составляет 4 000 кубических сантиметров, максимальная мощность 500 л. с. Максимальная высота полета – 6 тыс. м, ресурс – не менее 1,5 тыс. часов, рабочий диапазон температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

Напомним, в июне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что двигатель автомобиля класса «люкс» Aurus будет использоваться, в том числе, для малой авиации, поскольку оказался компактным, мощным и с максимальным КПД.