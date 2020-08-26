Украина провела военные учения с ЗРК «Бук» вблизи Крыма

Украинские военные провели масштабные учения в Херсонской области вблизи Крыма с использованием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» и «Оса-АКМ», сообщил пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе.

«В районе ответственности группировки войск, которые несут боевую службу на юге Украины, проведена проверка готовности сил и средств противовоздушной обороны своевременно реагировать на воздушное нападение», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

Там добавили, что мероприятие проведено с целью проверки подготовки экипажей и расчетов.

«Задачей для экипажей и расчетов ЗРК «Бук-М1» и «Оса- АКМ» было своевременное отправление по сигналу на боевые позиции для отработки задания, осуществление маневра в новые позиционные районы, поиск воздушной цели, постановка его на автоматическое сопровождение и «уничтожение», – отметил командующий силовой операцией в Донбассе Сергей Наев.

По его оценке, подразделения ПВО «готовы быстро и своевременно реагировать на возможную агрессию с воздуха».

Напомним, в начале июля Украина объявила о наращивании военных сил у границы с Крымом.

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