Полански не смог восстановить членство в киноакадемии США через суд

Верховный суд округа Лос-Анджелес отказался восстановить членство режиссера Романа Полански в Американской академии киноискусств, сообщили СМИ.

Полански утверждал, что киноакадемия «поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом». Он подчеркивал, что решение о его исключении «не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах», передает ТАСС со ссылкой на Variety.

Судья Мэри Стробел согласилась, что киноакадемия могла предупредить Полански о голосовании по вопросу его исключения. Однако судья считает, что у академии киноискусств были необходимые основания для исключения Полански, это не «произвол или каприз» и не «злоупотребление правом действовать по собственному усмотрению».

Защита Полански решила не оспаривать вердикт, отметив, что для режиссера членство в академии в конечном счете «не значит ничего».