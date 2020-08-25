В Европарламенте предложили «переименовать» Тихановскую на польский манер

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский в ходе дискуссии о том, как произносить фамилию экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предложил произносить ее на польский манер: «Тихановска».

Во вторник прошли экстренные слушания по Белоруссии в Комитете по иностранным делам, они завершились дискуссией о правильном произношении фамилии Тихановской, передает ТАСС.

По его словам, это соответствует правильному белорусскому произношению фамилии. «Когда иностранцы произносят на русский манер – «Тихановская», они фактически признают, что Белоруссия входит в российскую сферу интересов, белорусы очень плохо реагируют на это», – заявил Сариуш-Вольский сделав ударение на «я» в фамилии экс-кандидата.

Глава комитета Дэвид Макаллистер (евродепутат от ФРГ) попросил уточнить, следует ли произносить фамилию «Чихановска» в силу особенностей ее написания на латинице.

Сариуш-Вольский отметил, что фамилия все же начинается на «Т». На белорусском языке фамилия экс-кандидата произносится «Тиханоуская».

Ранее Сариуш-Вольский предложил Евросоюзу ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

Напомним, замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что протестные акции в Белоруссии вовсе не отражают выбор между ориентацией республики на Россию или Евросоюз.

Шмид добавила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС обсудят санкции против Белоруссии 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине.