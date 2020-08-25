Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха Роскосмос запланировал получить до ноября план реформы космической отрасли 25 августа 2020, 05:21 Текст: Антон Антонов

До ноября Роскосмосу представят рекомендации по новой структуре ракетно-космической отрасли, следует из документации на сайте госзакупок. Техническое задание названо «Оказание услуг по разработке методических рекомендаций по формированию организационных структур и определению численности руководителей, специалистов и служащих организаций госкорпорации «Роскосмос». Начальная цена договора – 11 млн 832 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Необходимо будет проанализировать структуру госкорпорации, ее задачи и функции, взаиможействие между подразделениями, разработать типовые организационные структуры предприятий, единый справочник должностей и профессий, а также определить численности работников предприятий. Заказчик – организация «Агат» (входит в Роскосмос). Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в космической отрасли России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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