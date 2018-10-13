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27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Украина показала готовность к настоящей войне с Россией

Бравая украинская армия вполне в состоянии решиться на самоубийственный шаг и начать реальные боевые действия против РоссииФото: РИА «Новости»
Столкновение украинского и российского военных флотов видится рубежным событием в противостоянии двух стран. Киев показал свою полную и самоубийственную неадекватность, готовность пожертвовать чем угодно ради втягивания России в вооруженный конфликт. Почему горячей точкой оказалось именно Крымское побережье – и где можно было бы ожидать нового обострения? Подробности...
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Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
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Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Атака на религию идет по всему миру

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Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
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Гребенщиков не даёт СССР окончательно распасться

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        • В ближайшие 5 лет

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        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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        • От учителя в школе

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          Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

          Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый край   27 ноября 2018, 13:30
          Фото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
          Текст: Константин Меринов

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          Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление.

          Прежде всего – кризис космической отрасли возник не сегодня и не вчера. Еще тридцать лет назад экономическая реформа Горбачева–Ельцина остановила заводы и фабрики, оставила без дел КБ и НИИ. Космическая промышленность выживала как могла – искала частных инвесторов, зарабатывала деньги на космических туристах. В те годы зарплат в отрасли хватало лишь на предметы первой необходимости да на хлеб с картошкой.

          И вот сегодня нам говорят, что в космической отрасли все крайне запущено. Что более 80 процентов производственного оборудования – старье, что у предприятий и КБ миллиардные долги, а зарплаты там курам на смех. Весь мир видит, как падают наши ракеты и не взлетают наши космические корабли.

          В мае 2015 года нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером, курирующим ВПК, заявил в интервью телеканалу НТВ: «Оборонный комплекс мы всерьез начали реформировать три года назад, а космическая отрасль, к сожалению, начала реформироваться лишь полтора года назад (то есть где-то в начале 2014-го – прим. ВЗГЛЯД). Поэтому в авиации мы сейчас не можем себе представить создание новых самолетов без их цифровых моделей, а в Роскосмосе каждое бюро до сих пор работает на кульмане с карандашом в руке». Припоминается и комментарий Рогозина на его странице в Twitter в августе 2012-го: «Пока у нас самому молодому директору предприятия Роскосмоса будет 62 года, марсоходы нам будут только сниться, а «Фобосы» будут падать в грунт».

          И вот теперь наконец можно обозначить, каким образом космическую отрасль пытаются возродить из той катастрофы, в которую ее в свое время погрузили реформы Горбачева и Ельцина.

          Обновление структуры и оборудования

          В отрасли идет не только обновление оборудования, но и смена поколения. Причем не только рабочих и ИТР, но и высшего звена. То на одной, то на другой космической фирме меняется руководство. Из последних кадровых перестановок – назначение генеральным директором самарского АО «РКЦ Прогресс» 48-летнего Анатолия Баранова.

          Вновь на Байконуре готовится к полету космический корабль «Союз МС-11». Пытаются возродить в отрасли культуру производства и поднять заработную плату. Идет на предприятиях техническое перевооружение – вместо допотопного станочного парка появляются роботизированные обрабатывающие комплексы, модернизируются производственные линии.

          Этим, например, может похвастаться флагман отрасли – Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» имени академика С.П. Королева. Ее бывший гендиректор Виталий Лопота еще в 2014 году рассказывал, что на техническое переоснащение за прошедшие семь лет израсходовано около пяти миллиардов рублей. Он подчеркивал, что удалось «расширить узкие места и выйти в критически важных производственных звеньях на мировой технологический уровень». «Если раньше для производства корпуса стыковочного агрегата кораблей «Прогресс» и «Союз» предусматривалось 60 технологических переходов общей продолжительностью десять с половиной месяцев, то после внедрения новой роботизированной техники укладываемся в четыре технологических перехода, а весь цикл длится полмесяца», – утверждал Лопота.

          Пришлись ко двору и роботизированные агрегаты, сделанные в Германии специально для «Энергии». Если раньше на изготовление каждой многократно изогнутой трубки сложной конфигурации уходил целый рабочий день, то теперь с помощью этих станков – всего полторы минуты. И такого суперсовременного оборудования в цехах «Энергии» теперь немало – японские фрезерные и фрезерно-сверлильные роботизированные комплексы, автоматические токарные обрабатывающие центры, рентгеновский томограф для неразрушающего контроля собранных изделий.

          Одной из проблем «Энергии», которую недавно озвучил новый гендиректор Сергей Романов, является структура предприятия. Она непропорциональна – в ней производственный блок занимает далеко не лидирующее место. По мнению Романова, создано много подразделений – они малочисленны, имеют громкие названия, но фактически ничего собой не представляют. «Сотрудники это видят, понимают и чувствуют, – утверждает новоиспеченный руководитель РКК. – Есть очень большие перекосы в заработной плате. Поэтому сейчас необходимо сделать нормальную рабочую и, главное, управляемую структуру».

          Миллиарды на реконструкцию

          Серьезно занимаются реформированием производства и в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко. Только в этом году на реализацию плана технического развития направлено более четырех миллиардов рублей.

          Здесь в 2018 году дан старт двум очень важным проектам. Первый – это перевооружение и повышение технического уровня опытного производства, а второй – модернизация стендовой базы научно-испытательного комплекса (НИК). В ходе реализации первого проекта появятся отдельная линия для изготовления трубопроводов и общий электроэрозионный участок. Проект модернизации основного производства рассчитан на несколько лет, а его общий бюджет составляет порядка 10 млрд рублей.

          «Наша цель – получить компактное, логически построенное производство, способное решать любые задачи мирового уровня, – подчеркивает главный инженер НПО Александр Бибичев. – Этому будет способствовать и обновление стендовой базы НИКа. На этот проект, реализация которого продлится несколько лет, выделено около семи миллиардов рублей». Модернизация НИКа очень важна, потому что с начала 2019 года НПО «Энергомаш» должно приступить к испытанию агрегатов нового двигателя РД-171МВ.

          Помимо этого в НПО занимаются вопросами качества – внедряют информационную систему управления ресурсами предприятия и технологию цифрового проектирования и производства. «Эти инструменты позволят существенно повысить качество управления и технологических процессов», – говорит гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Добавим, что в двигателях РД-191 планируется осваивать технологию изготовления агрегатов с применением 3D-печати.

          Космическая отрасль перевооружается

          В ракетной технике без сварки не обойтись. На Красноярском машиностроительном заводе внедрен АЭЛТК-135/455 – автоматизированный экспериментальный лучевой технологический комплекс. В установке реализована новая кинематическая система. Манипулятор с электронно-лучевой пушкой позволяет выполнять сварные швы сложной конфигурации. Установка полностью автоматизирована, что требует иного подхода к работе сварщика – его труд стал более интеллектуальным. Теперь задача работника – правильно соединить изделия для сварки, выставить режим и задать координаты.

          «Мы приобретаем современное дорогостоящее оборудование, поэтому возрастают и требования к персоналу, который будет на нем работать. Подбор, обучение и переподготовка специалистов – одна из важных и актуальных задач», – говорит гендиректор АО «Красмаш» Александр Гаврилов.

          Заметными темпами идет техническое перевооружение и в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева.

          «Мы вкладываем значительные средства в реконструкцию и автоматизацию процессов, потому что без всего этого сложно поднять производительность труда,

          – говорит генеральный директор – генеральный конструктор ГРЦ, академик РАН Владимир Дегтярь. – На предприятии модернизируются корпуса, поставляется новейшее испытательное и технологическое оборудование».

          И еще несколько деталей напоследок. В Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина создали первую в отрасли окрасочно-сушильную камеру (ОСК) для нанесения теплозащитных покрытий на крупногабаритные изделия ракетно-космической техники. А Воронежский механический завод – производитель двигателей для РН «Протон» и «Союз» – приобрел для механического цеха два импортных токарных станка с ЧПУ. Стоимость каждого 17 млн рублей.

          Вроде мелочь, но из таких мелочей складывается общая картина того, что сегодня творится в ракетно-космической отрасли. Ее глава Дмитрий Рогозин много раз сетовал на катастрофическое положение подведомственных ему предприятий. Он, правда, пообещал: «Несмотря на то, что производственные фонды Роскосмоса сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13% – это вопрос только денег. Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много».

          Но вопрос с денежными средствами остается открытым. Как недавно заявил глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений и речь идет о миллиардных хищениях. Правда, в госкорпорации уточнили, что озвученные данные относятся к 2017 году, и призвали дождаться публикации нового отчета – за тот период, когда Роскосмосом руководит новая команда.


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