Рубль вырос к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 24 августа 2020, 10:12 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10.00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,34% и достиг отметки 3005,86 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1265,93 пункта, передает ТАСС. По состоянию на 10.07 индексы показывали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи уже рос на 0,87%, до 3021,8 пункта, РТС – на 1,3%, до 1278,2 пункта.

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