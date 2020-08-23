Иран раскрыл подробности расследования крушения украинского Boeing

Бортовые самописцы вели запись разговоров экипажа украинского Boeing, сбитого в Иране, в течение нескольких секунд после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.

По его словам, экипаж до последнего момента контролировал самолет. Судя по переговорам внутри кабины, двигатели самолета работали, передает РИА «Новости».

«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», – сказал чиновник.

Вторая ракета достигла самолёта спустя 25 секунд, добавил Зангане.

По его словам, отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в самолет.

Также Зангане призвал отказаться от политизации вопроса, подчеркнув, что полученные с самописцев данные есть также у представителей вовлеченных в процесс стран.

Ранее посол Ирана в Киеве Манучехр Моради сообщил, что следующий раунд переговоров между Ираном и Украиной по сбитому пассажирскому Boeing пройдет в Тегеране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране, которая случилась 8 января – тогда самолет, направлявшийся в Киев, был сбит ракетой.

Кроме того, СМИ сообщили, что канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за гибели украинского Boeing 737 под Тегераном. Истцы требуют от Ирана выплаты компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).