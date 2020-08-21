Лукашенко посоветовал артистам старейшего театра Белоруссии ставить спектакли в США

Президент Александр Лукашенко предложил артистам Национального академического театра имени Янки Купалы отправится в США и ставить спектакли там, если они хотят свободы, и пообещал не вмешиваться.

«Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: «Свобода. Рынок». Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар – поделите, заплатят тысячу долларов – тысячу поделите. Не примут вас – ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите», – заявил Лукашенко на встрече с рабочими агрокомбината «Дзержинский».

Коллектив старейшего в Белоруссии Национального академического театра имени Янки Купалы потребовал от руководства страны остановить насилие по отношению к мирным жителям и провести открытые и прозрачные выборы.По словам Лукашенко, теперь будет «полная свобода и рыночные отношения», передает БелТА.

Напомним, коллектив старейшего в Белоруссии Национального академического театра имени Янки Купалы потребовал от руководства страны остановить насилие по отношению к мирным жителям и провести открытые и прозрачные выборы.

Купаловский театр в знак протеста принял решение приостановить показ спектаклей до разрешения действующей ситуации и инициировал процедуру объявления забастовки.