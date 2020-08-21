Кремль отреагировал на возбуждение уголовных дел в Белоруссии

Российская сторона не будет давать оценки возбуждению уголовных дел в Белоруссии, это суверенное дело республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Белоруссии. Это абсолютно суверенное дело Белоруссии», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать возбуждение генеральной прокуратурой Белоруссии уголовного дела после создания координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.

Он добавил, что Москва готова сделать все возможное для урегулирования в Белоруссии.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», – сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить посреднические услуги между белорусскими властями и оппозицией.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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