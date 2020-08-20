Иран показал новую баллистическую ракету

Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала в четверг телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Речь идет о баллистической ракете класса «земля – земля», которая получила название «Хадж Касем» в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета «Абу Махди», названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани, передает ТАСС.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал важной новость об испытании новых ракет. «Мы должны сдерживать (врага) на суше и на море с помощью ракет», – отметил он.

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