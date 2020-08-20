Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.

«Мы планируем в ближайшее время начать новый этап работы с Роскосмосом и, возможно, мы примем участие в доработке интерьера «Орла» совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия», – передает РИА «Новости» слова Пирожкова.

В начале 2010-х годов Пирожков и его коллектив совместно со специалистами «Энергии» и других смежных предприятий принимали участие в разработке дизайна космического пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Корабль в последующем несколько раз претерпевал технические изменения, а также смену названий – «Федерация» и «Орел».

«Мы работали над антропогенными элементами, с которыми будет взаимодействовать человек – креслами, ручками, быстросъемными панелями, обивкой, ассенизационно-санитарным устройством. Шла активная работа над цветовыми решениями, над новыми материалами, эргономикой зон управления», – сказал Пирожков.

По его словам, если команду «Кинетики» привлекут в проект, общий дизайн интерьера останется в целом прежним, но будет приведен к трендам.

«Много шума наделал Crew Dragon. На мой субъективный взгляд, это аналог «Союза» с крепким дизайном интерьера, но прямая трансляция пуска была очень информационно-мощной, глобальной и крайне эффектной. Запуск нашего корабля должен быть не менее, а то и более ярким», – отметил Пирожков.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украсить российские ракеты и космические корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.

«Если напрямую красить под хохлому или гжель, получится несовременно. Это аллегория, конечно. Возможно, мы займемся этой работой с Роскосмосом. Использование элементов народных промыслов? Почему бы и нет?» – сказал Пирожков.

Пирожков напомнил, что в свое время резонансным стало применение народных орнаментов в бренде Олимпиады в Сочи в 2014 году.

«Другой вопрос, как графически, дизайнерски и культурологически переосмыслить гжель и палех на современный, а лучше на лад «из будущего»? Например, как будет выглядеть гжель или палех в 2120 году? Тогда это (графика на ракетах-носителях), на мой взгляд, было бы очень привлекательно для нашей общественности, для молодежи, для туристов, в том числе, для иностранных», – сказал Пирожков.

В июле Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», однако, по сути, они являются их аналогами.

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