Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 08:43  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию

Идеологи «старой» белорусской оппозиции призывают к разрыву дружеских отношений с Москвой Sergei Grits/AP/ТАСС
«Надо будет изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета. Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании. А вот у Евразийского экономического союза, думаю, есть свой потенциал», – заявил газете ВЗГЛЯД один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев. Кроме того он назвал кандидата в президенты Светлану Тихановскую «лицом этого протеста, но не лидером», чьи заявления нет смысла обсуждать. Ранее президент Лукашенко упрекнул оппозицию в подготовке разрыва отношений с Россией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

    20 августа 2020, 07:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.

    «Мы планируем в ближайшее время начать новый этап работы с Роскосмосом и, возможно, мы примем участие в доработке интерьера «Орла» совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия», – передает РИА «Новости» слова Пирожкова.

    В начале 2010-х годов Пирожков и его коллектив совместно со специалистами «Энергии» и других смежных предприятий принимали участие в разработке дизайна космического пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Корабль в последующем несколько раз претерпевал технические изменения, а также смену названий – «Федерация» и «Орел».

    «Мы работали над антропогенными элементами, с которыми будет взаимодействовать человек – креслами, ручками, быстросъемными панелями, обивкой, ассенизационно-санитарным устройством. Шла активная работа над цветовыми решениями, над новыми материалами, эргономикой зон управления», – сказал Пирожков.

    По его словам, если команду «Кинетики» привлекут в проект, общий дизайн интерьера останется в целом прежним, но будет приведен к трендам.

    «Много шума наделал Crew Dragon. На мой субъективный взгляд, это аналог «Союза» с крепким дизайном интерьера, но прямая трансляция пуска была очень информационно-мощной, глобальной и крайне эффектной. Запуск нашего корабля должен быть не менее, а то и более ярким», – отметил Пирожков.

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украсить российские ракеты и космические корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.

    «Если напрямую красить под хохлому или гжель, получится несовременно. Это аллегория, конечно. Возможно, мы займемся этой работой с Роскосмосом. Использование элементов народных промыслов? Почему бы и нет?» – сказал Пирожков.

    Пирожков напомнил, что в свое время резонансным стало применение народных орнаментов в бренде Олимпиады в Сочи в 2014 году.

    «Другой вопрос, как графически, дизайнерски и культурологически переосмыслить гжель и палех на современный, а лучше на лад «из будущего»? Например, как будет выглядеть гжель или палех в 2120 году? Тогда это (графика на ракетах-носителях), на мой взгляд, было бы очень привлекательно для нашей общественности, для молодежи, для туристов, в том числе, для иностранных», – сказал Пирожков.

    В июле Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», однако, по сути, они являются их аналогами. 

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