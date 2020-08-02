Кокорин рассказал об обидах на «Спартак» Швейцарцам разрешили въезд в Россию 2 августа 2020, 14:38 Текст: Алексей Дегтярев

Гражданам Швейцарии разрешили прилетать в Россию, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства. «Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа», – отмечается в сообщении. Рейсы планируется выполнять раз в неделю по маршруту Москва – Женева – Москва. Росавиация направит уведомления о возобновлении авиасообщения со Швейцарией авиакомпаниям. Напомним, 1 августа Россия возобновила полеты за рубеж. Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией.

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