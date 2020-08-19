В Германии решили раздавать деньги просто так

Власти Германии запустили проект на базе исследования универсального базового дохода, согласно которому в течение трех лет жителям будут выплачиваться безвозмездные пособия.

Отмечается, что люди могут подписаться на участие в пилотном проекте, в рамках которого будут выплачиваться 1 тыс. 433 евро (1 тыс. 711 долларов) в месяц 120 людям в течение трех лет, передает агентство DPA со ссылкой на Немецкий институт экономических исследований (DIW).

Получатели смогут рассчитывать на получение средств с весны 2021 года.

«Мы хотим знать, как это влияет на поведение и отношения, и может ли базовый доход помочь справиться с текущими проблемами в нашем обществе», – сказал инициатор инициативы Mein Grundeinkommen Майкл Бохмейер.

Как отметил Юрген Шупп из DIW, хотя по всему миру уже проводились исследования радикального предложения, их «результаты были ограниченными».

«Они либо устарели, не подлежат обобщению, либо изучают базовый доход только для безработных. В этом отношении мы действительно открываем новые научные возможности в Германии с этим исследованием», – добавил он.

Тем временем, в России замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на «кадровый голод» и назвала высокие пособия причиной безработицы в городе.

Она подсчитала, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 тыс. 175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на 3 тыс. рублей. Таким образом, человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.

Ее слова вызвали шквал критики в соцсетях.