Итальянский суд отказал 35-летнему учителю в праве сидеть на шее у родителей

Верховный суд Италии вынес «историческое решение», постановив, что родители не обязаны всю жизнь оказывать материальную поддержку своим детям, после того как 35-летний итальянец в разных судебных инстанциях утверждал, что родители должны финансово о нем заботиться, сообщает The Times.

Как отмечает издание, с 2015 года 35-летний мужчина из Флоренции, который подрабатывал учителем музыки и длительное время не мог найти постоянную работу, пытался добиться через суд выплаты себе месячного содержания от родителей, передает RT.

Изначально местный суд согласился с тем, что его заработка в 18 тыс. евро в год недостаточно для покрытия расходов и что у итальянца есть право на работу в соответствии с его образованием и целями.

Позже суд высшей инстанции сократил ежемесячную помощь родителей с 300 до 200 евро, однако вынесенное ранее решение оставил в силе.

Тем не менее теперь Верховный суд страны вынес «историческое решение» и постановил, что итальянцы должны научиться самостоятельно стоять на ногах. Так, судья Мария-Кристина Джанкола объявила, что родительская материальная поддержка не может быть бесконечной и молодежи следует «умерить юношеские амбиции» и добиваться финансовой независимости.

Вместе с тем, решение по делу учителя вызвало у итальянцев противоречивые чувства. Многие, хотя и сочли его справедливым, все же отметили, что молодежи в стране приходится все сложнее на рынке труда.

Как пишет The Times, на позднее стремление к независимости итальянцев влияют культурные и экономические факторы. При этом нежелание покидать родительский дом способствует демографическому кризису в стране. Так, по данным Национального института статистики в 2019 году в Италии на свет появились всего 420 тыс. 170 детей, что является самым низким показателем с 1861 года.

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