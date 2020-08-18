Арестован гендиректор порта Бейрута

Суд в Ливане выдал ордер на арест генерального директора порта Бейрута Хасана Крейтема, сообщает ливанский телеканал LBC.

По сообщению телеканала, судья Фади Саван выдал ордер об аресте Крейтема после допроса, который продолжался около четырех часов, передает РИА «Новости».

Ранее в связи со взрывом в порту Бейрута в отношении 25 человек были открыты уголовные дела. Из них 19 человек задержаны, включая гендиректора порта Хасана Крейтема, гендиректора таможенной службы Бадри Дахера и бывшего главу таможенной службы Шафика Мерии.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.